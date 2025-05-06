Chp Genel Başkanı Özgür Özel Anma Programına Katılacak

ANMA PROGRAMLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 53’üncü idam yıldönümünde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenecek anma programına katılıyor. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

TAZİYE ZİYARETİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti İl Başkanlığı’nda kurulan taziyeye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / DİYARBAKIR)

BASIN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

RESİM VE YAZILAR SERGİSİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, çocuklar tarafından gönderilen mektuplar ile Dayanışma Sandığı’na bırakılan resim ve yazılardan oluşan “Üzülme” sergisi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

GRUP TOPLANTISI

TBMM’de CHP Grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

HEDEF GÖRÜŞMESİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda TRT ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV’nin 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek. (ANKARA)

SUNUM YAPILACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. (ANKARA)

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, “Tam Bağımsız Türkiye” yolunda Taksim’den “Mustafa Kemal Yürüyüşü” ile anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

ANMA ETKİNLİĞİ

TİP İzmir Örgütü, idam edilişlerinin 53’üncü yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı Alsancak Gar önünde anacak. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının 53’üncü yılında TSKM önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)