Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü’nde Anneleri Aradı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANNE KUTLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü vesilesiyle 32 anne ile telefon görüşmesi yapıyor. CHP’nin yaptığı açıklamaya göre, Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ve eşine, Dilek Kaya İmamoğlu’na Anneler Günü’nü kutlamak için telefon açtı. Ayrıca, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir’i de aradı.

ÖZEL’DEN DİĞER ANNE KUTLAMALARI

Bunların yanı sıra, tutuklanan belediye başkanları Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan ve annesi Sevim Şahan, Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık ve annesi Gülseren Çalık, Ahmet Özer’in eşi Selma Özer, Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat, Alaattin Köseler’in eşi Firdevs Köseler ve annesi Ülkü Köseler ile de görüşerek Anneler Günü’nü tebrik etti.

ÖZEL’İN ANNE ZİYARETLERİ

CHP Genel Başkanı, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin annesi Şeyma Gökçe ve eşine Filiz Kahveci, Gezi Parkı davasında hüküm giyen Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, Mine Özerden’in annesi Halide Birsen Özerden’i de arayarak Anneler Günü’nü kutladı.

UNUTULMAYAN ANNE VE AİLELER

Özel, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku’yu, her iki Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan ile Ali İsmail Korkmaz’ın anneleri Gülsüm Elvan ve Emel Korkmaz’ı, Çorlu kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz’ü, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok’u, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i ve eşi Ayşe Ateş’i, İsias Otel’de kızını kaybeden Ruşen Karakaya’yı, Cumartesi Anneleri’nden Hasan Ocak’ın annesi Maside Ocak’ı, Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar’ı, Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut’u, 6 Şubat depremlerinde oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu’yu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu arayarak Anneler Günü’nü kutladı.