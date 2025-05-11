Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü’nü Kutladı

ÖZGÜR ÖZEL’İN ANNELER GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMELERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla 32 anne ile telefonla görüşme gerçekleştiriyor. CHP tarafından yapılan açıklamada, Özel’in İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na telefon ederek bu özel günü kutladığı belirtildi.

BİRÇOK ANNEYLE GÖRÜŞTÜ

Özel, ayrıca hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir’i aradı. Bu kapsamda, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan ve annesi Sevim Şahan, Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık ve annesi Gülseren Çalık, Ahmet Özer’in eşi Selma Özer, Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat da Anneler Günü mesajını alan isimler arasında yer aldı.

GEZİ PARKI DAVASCILARININ ANNELERİ İLE BAĞLANTI KURDU

CHP Genel Başkanı, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin annesi Şeyma Gökçe ve eşi Filiz Kahveci, Gezi Parkı davasında hüküm giyen bazı kişilerin anneleriyle de telefonla görüştü. Bunlar arasında Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ve Mine Özerden’in annesi Halide Birsen Özerden de bulunuyor.

KAYIP VE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANNELERİ İLE DAYANIŞMA

Özel, 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku’yu, Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ın anneleri Gülsüm Elvan ve Emel Korkmaz’ı, Çorlu kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz’ü, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok’u, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i ve eşi Ayşe Ateş’i, ayrıca İsias Otel’de kızını kaybeden Ruşen Karakaya’yı da arayarak Anneler Günü’nü tebrik etti.