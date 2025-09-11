Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırhan’ı ziyaret etti.

PARTİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞME

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Bu görüşme, CHP Genel Merkez Çalışma Ofisi’ne dönüşen İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. Ziyaret sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakırhan, demokrasi ve adalet mücadelesi yürüttüklerini belirtti. Bakırhan, “Biz halkın seçmiş olduğu iradelerin yerine kayyum atanmasına karşıyız. Bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte de bunu yaşayan bir parti olarak bu hukuksuzluklar karşısında CHP’yle dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

DEMOCRASİ ve BARIŞ VURGUSU

Bakırhan, demokrasi ve barışın birbirinden ayrılmaz iki bütün olduğunu ifade ederek, “Birisi diğersiz yürüyemez. Dolayısıyla barışın tartışıldığı bir süreçte bu tür antidemokratik uygulamaların bir tıkaç rolü oynayacağını, artık bu anlayıştan, bu tıkaçları ortadan kaldırmaktan başka bir şansımız yoktur. Bu cumhuriyeti demokratikleştirmek için başta muhalefet partileriyle olmak üzere omuz omuza yürüyeceğimizi, birlikte mücadele edeceğimizi belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırhan ve Hatimoğulları’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, parti delegelerinin imzalarıyla olağanüstü kongre kararının istendiğini aktardı. Özel, “Sadece pek çoğu partiden yüz kızartıcı sebeplerden atılmış kişilerden müteşekkil bir grubun, bu partiye yollanması, bu binanın elde tutulması ve ikisi, üçü istifa etmiş kayyım heyetinin geri kalanı da partiden ihraç edilmiş kayyım heyetinin görev yapması ve seçilmiş iradenin yerine geçmesine çalışıldı” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Bakın o mahkeme 4 ay önce açıldı. İstanbul’daki bütün başvurular, gerçekten hukukçu olan mahkeme başkanları, görevsizlik verdiler İstanbul’da. Bu davalar Ankara’da görülür” ifadesini dile getirdi.

SİYASİ MÜCADELE VE GELECEK HEDEFLERİ

Özel, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar verdiğini belirterek, “Karar olduğu için tedbirin ortadan kalkmasıdır. Çünkü tedbir, karara kadar konulan bir tedbirdir. Orada bir mahkeme kararı var. Birkaç hafta içinde yeni ilçe başkanlarımız, bir ayı biraz geçen bir sürede yeni il başkanımız seçilecek. Zaten yapılan iş konusuz kalacak” dedi. CHP’nin belirli bir sınır içinde siyasi mücadelesini sürdüreceğini de açıklayan Özel, “Bu partinin iktidara yürüyüşü, Türkiye’de muhalefetin iktidarı değiştirme noktasındaki azim ve kararlılığı, araçsallaştırılmış mahkemeler ve hakimler tarafından engellenemez. Mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

HUKUKSUZLUK SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden çıkan karara ilişkin basın açıklaması yaptı. Başarır, “CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın ‘pasif husumet’ yokluğu nedeniyle reddine hükmetmesi” kararının doğru olduğuna dikkat çekerek, “Hem İstanbul’da açılan bir dava var hem Ankara’da açılan bir dava var. Usul yönünden her iki dosyayı Ankara’da birleştiriyor. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor: İl binamız için, il başkanlığımız yönetimi için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.