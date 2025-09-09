Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Baş Evmeyeceğiz” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Baş edemedikleri için baş eğdirmeye çalışıyorlar, baş eğmeyeceğiz, biz başaracağız. Biz kazanacağız. Söz veriyorum, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda iyilik kazanacak. Eninde sonunda karanlık kaybedecek, aydınlık kazanacak. Güneş kazanacak. Mutluluk kazanacak. İyi insanlar kazanacak. O yüzden biz kazanacağız” şeklinde ifadelerle etkinlikte dinleyicilerine seslendi. Özel, konuşmasını CHP Kuruluş Haftası kapanış etkinliğinde gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, İstanbul İl Kongresi’nin gündeme geldiği Parti Meclisi toplantısında alınan kararlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İSTANBUL’DA DOĞRU ADIMLAR ATILIYOR

Özel, “İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongrenin yapılmasına yönelik bir karar çıktı. Bu İstanbul’daki düğümü çözecek. Burada atılmaya çalışan birtakım düğümler, kördüğüm hazırlıkları vardı. Hepsine karşı da Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar son derece seçim hukukunun gereği kararlar. Kimsenin şaşırmadığı, bu işi bilen herkesin kabullendiği kararlar” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, 4-6 Eylül tarihlerinde yapılan bir anketin sunumunu aldıklarını belirtti. “Bütün mesele CHP’nin birinci parti olmasında, gücünü her geçen gün artırmasında” diyen Özel, baş edemedikleri için kayyım atama girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.

SOKAKTAKİ HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bugünkü programda partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldığını anlatan Özel, etkinliklerde yanlarında bulunan kalabalığı önemli bir destek olarak nitelendirdi. “Ben 5 bin kişi dedim ama dron fotoğraflarını yollamışlar, daha fazla kişi var. Önemli olan hangi 5 bin kişinin arkanızda olduğudur” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk kararları hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Özel, hukukun önünde saygı ve uyulması gereken bir zemin olduğuna vurgu yaptı. “Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Bugün o gün değil ama sokağın ve meydanın hakkını kullanmaktan asla geri durmayacağız” dedi.

UMUT VE İNANÇ MESAJI

Özel, CHP’nin kuruluş etkinliklerinin kapanış programında yaptığı konuşmada kaybetme kavramını geride bıraktıklarını dile getirdi ve “Bugün başımıza ne geliyorsa bu yüzden geliyor. Kazandığımız için geliyor” ifadelerini kullandı. “Size söz veriyorum, buradaki ilk seçimin akşamında sabaha kadar bu ışıklar yanmaya devam edecek. Türkiye’de bir devir kapanacak” diyerek CHP’nin geleceği hakkında umut dolu bir mesaj verdi. Etkinlik boyunca kendilerini destekleyenlere teşekkür eden Özel, insanların geleceğe umutla bakabilmesi için CHP’nin iktidar olmasının gerekliliğine dikkat çekti. “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisi, yarının iktidar partisi olacak ve yüzlerinizi güldürecek” şeklinde konuştu.