Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın Arkasındayız” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek” ifadesini kullandı. Özel, CHP Adana Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü”ne katılmak üzere Başkent’te bir araya geldi. İstanbul’a yönelik yapılan yürüyüşten sonra basın mensuplarına açıklamalar yapan Özel, 9 arkadaşının Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar’a destek olmak amacıyla toplamda 1200 kilometre yürüyüş gerçekleştireceğini ifade etti ve duyduğu teşekkürleri paylaştı.

GEÇMİŞTEN GELEN SUÇLAMALAR

Özel, Zeydan Karalar’ın suçlandığı olayların 11 yıl geriye gittiğini belirterek, “Kendinden önceki belediye başkanı sırasında bir ihale olmuş. Aziz İhsan Aktaş’ın bir adamı, ‘Biz Adana Büyükşehir’den ödeme alamıyorduk, sonra rüşvet verdik, ödeme aldık’ dedi. Zeydan Başkan, geldiği günden beri şeffaf bir şekilde ilerliyor ve bu yalanlamaları kanıtlayacak belgeler sunacağını açıkladı” şeklinde konuştu. Ayrıca, 11 yıl önce yaşanan bu olaylar nedeniyle Zeydan Karalar’ın Adana’dan alındığını, suçların yargılandığı yerlerde bulunulması gerektiğini vurguladı.

IDDIANAMENİN ACİLEN HAZIRLANMASI

Özel, iddianamenin bir an önce oluşturulmasını isteyerek, “İddianame yazılmadan önce Adana’daki dosyaların Adana’ya, Adıyaman’daki dosyaların ise Adıyaman’a gönderilmesi gerekiyor. Tıpkı MHP’li belediyelere yapıldığı gibi. Belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Adana’nın iradesi, Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkan’ın belediyelerini yönetmeleri yönündedir” dedi. Ayrıca, Silivri’deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını ve canlı yayınlanmasını talep etti. “Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek” sözleriyle desteklerini belirtti.

ATATÜRK’ÜN SİLİNMESİNE İLİŞKİN YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımıyla ilgili eleştirilerini dile getiren Özel, “O fotoğrafı paylaşanların, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtaran Atatürk’ü silmeye çalıştıklarının farkında olmadıklarını düşünüyorum. Bu seçimler, Atatürk’ü yüreğinde hissedenlerle onu silenler arasında bir tercih olacak” ifadelerini kullandı.

CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI’NDAN ANMA TÖRENİ

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ulus’taki Atatürk heykeli önünde saygı duruşu gerçekleştirerek, İstiklal Marşı okudu ve çelenk sundu.