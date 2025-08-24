Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Cenaze Namazına Katıldı

ÖZGÜR ÖZEL, PARTİLİLERLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde parti üyeleriyle bir araya geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, öncelikle partisinin Burhaniye ilçe başkanlığını ziyaret etti ve partililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Özgür Özel, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi’nden arkadaşı Evren Arpat’ın vefat eden dayısı Tayfun Bardakçı’nın, İskele Camisi’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. CHP Genel Başkanı, Bardakçı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

