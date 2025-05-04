Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel’e Saldırı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir saldırının azmettirici olup olmadığını araştırıyor. Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Bu törene katılan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

SUÇ DUYURUSU VE DETAYLI İNCELEME

Cenaze töreninin ardından Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir saldırıya uğradı. İçişleri Bakanlığı, fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğünü ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, saldırıyla ilgili azmettirici olup olmadığını değerlendirirken, tüm detayları hassas bir şekilde incelediklerini ve ilgili kurumlara hemen müzekkere yazıldığını aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Siirt’te Hayır Çarşısı Kuruldu. Gazze’ye Yardım Amacıyla Etkinlik Yapıldı

Siirt'te, Gazze'ye destek için kurulan Hayır Çarşısı'nda giysi ve yiyecek satışı yapılıyor. Katılımcılar, Gazze'deki durumu dile getiren notlar bırakıyor. Elde edilen gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Haberler

Trabzonspor’da Kas Yaralanması Tespit Edildi

Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ve kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması belirlendi. Sağlık Kurulu, her iki oyuncunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.