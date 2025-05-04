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Chp Genel Başkanı Özgür Özel’e Saldırı

TBMM BAŞKANVEKİLİNE YAPILAN SALDIRI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan çıkarken bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganın yakalandığını belirtti. Toplumsal huzuru tehdit eden her eyleme karşı duracaklarını ifade etti.

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