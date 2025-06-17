Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomi Eleştirdi

YENİ EKONOMİK POLİTİKALARA DİKKAT ÇEKİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümeti ekonomi konusunda eleştirdi. Özel, kürsüye içi mazotla dolu bir bidon getirerek dikkat çekti. Bu jest, ekonomide kullanılan kaynakların verimliliğine ve yapılan politikalara yönelik eleştirilerini sembolik bir şekilde ifade etmek amacı taşıyor.

HALKTAKİ ETKİLERİ VURGULANIYOR

Konuşmasında, hükümetin ekonomik politikalarının halkı nasıl etkilediğine de değinen Özel, “Mazot üreticinin, çiftçinin en temel ihtiyacıdır. Biz bu talebin arkasında duruyoruz.” diyerek halkın yararına çözümler geliştirdiklerini vurguladı. Bu noktada, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik hızlı çözümler üretilmesi gerektiğini, aksi halde zorlayıcı durumların yaşanabileceğini belirtti.

KAMU YATIRIMLARINA GEREKEN DESTEK

Özel, kamu yatırımlarının arttırılması gerektiğini ifade ederek, “Hükümet bu konuda gereken adımları atmıyor. Ekonomik büyüme ve istihdam için yerel yatırımlara yönelmek önemlidir” dedi. Bu durumun yalnızca ekonomik sorunları değil, aynı zamanda toplumsal meseleleri de derinleştirdiğini aktardı.