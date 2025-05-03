ChP Genel Başkanı Özgür Özel, “Filistin Davası Bizim Davamızdır” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Filistin davası rahmetli Ecevit’ten beri Yasir Arafat ile olan muhabbetinden bizim davamızdır.” ifadesini kullandı. Özel, partisinin Kılıçarslan Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitingde, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Konya’nın Tuzlukçu, Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerinde belediyeleri kazandığını hatırlattı. Ayrıca, Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişinin 797. yıl dönümünü anarak, “Huzura vardık, huzur bulduk.” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE FİLİSTİN

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’yi boşaltacağım. Filistinlileri etrafındaki 4-5 ülkeye dağıtacağım.” sözlerine atıfta bulunan Özel, bu durumu şöyle açıkladı: “Oraya oteller koyacakmış, kumarhaneler koyacakmış. Gazze’yi Filistinlilerden alacakmış. İki şey var, birincisi öyle deli numarası yapıyor ama Gazze’nin önünde Avrupa’ya yetecek 100 yıllık hidrokarbon var, doğal gaz var, onun peşinde koşuyor. Bunu bilelim ve ‘Trump öyle deli deli konuşuyor.’ demeyelim. ‘Trump, Filistin’in önündeki doğal gaza göz dikti.’ diyelim. ‘Netanyahu ile birlikte oraya çökecekler’ diyelim.”

KONYASPOR’A DESTEK MESAJI

Özel, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın Konya’nın sorunlarını her fırsatta Meclis’e taşıdığını vurguladı. “Bir şehre gidince en kalabalık Manisa’da oluyor’ diye Manisaspor’u tutuyordum. Bugünden sonra Konyaspor’u tutacağız herhalde.” diyen Özel, kentlerin birbirine benzer sorunları olduğunu ve mevcut iktidar değişmeden bu sorunların çözülemeyeceğini söyledi. Yoksulluk, işsizlik ve gençlerin gelecek kaygısı gibi konulara değinen Özel, şehirlerin kendine özgü sorunlarının da bulunduğunu ifade etti.

GENÇLERE SESLENDİ

Miting alanındaki gençlere seslenmek istediğini belirten Özel, “Bu meydanda sadece CHP’liler yok. Sosyal demokratlarla muhafazakar demokratlar kol kola. Milliyetçi demokratlarla Kürt demokratlar yan yana. Burada her partiden, her görüşten, tüm Konya’dan vicdan sahibi güzel insanlar var.” şeklinde konuştu. Özel, CHP milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ise, “Bu polis kardeşlerimden birini sanki bu otobüs ezmiş gibi yalandan görüntü yayınlıyorlar. Dosyadan görüntü istedik. Vermemek için kaçıyorlar.” açıklamasında bulundu.