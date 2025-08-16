Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş’ta

HACIBEKTAŞ’TA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen “62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri” tüm coşkusuyla başladı. Etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hünkar 754 yıl önce Hakk’a yürüdü ama bugün hala bize ışık tutuyor” açıklamasında bulundu.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleşen açılış programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında Hacı Bektaş Veli’nin fikirlerinin ve öğütlerinin insanlığa yüzyıllardır yol gösterdiğini vurgulayan Özel, “Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir” diyerek, iyilik makamının siyasetin değil, vicdanın terazisinde yer aldığını ifade etti.

ALEVİ TOPLUMUNUN SORUNLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi toplumunun işaret ettiği çözüme ihtiyacı olan sorunlarının bulunduğunu belirtti ve TBMM’de kurulan komisyonda yapıcı katkılar sunmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta bu komisyonda 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunulduğunu hatırlatan Özel, “Bu paket hem Kürt sorununun çözümüne hem de Alevi canların birikmiş sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak önemli maddeler içeriyor. Elbette tüm sorunları biz çözeceğiz demiyoruz, ancak toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verilmeli” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Zülfü Livaneli’ye verilirken, Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Şah Hüseyin Şahin’e, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü ise Erdal Erzincan’a takdim edildi. Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü Mustafa Özgün’e sunuldu.