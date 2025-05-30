CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ’i ziyaret etti. Asgari ücretle ilgili sorunları vurguladı. Enflasyon rakamları, alım gücünü düşürmektedir. Açlık sınırı, asgari ücretten yüksektir. Siyasi mutabakat sağlanmalı, çözümler üretilmeli. Sivil bir anayasa ihtiyacı bulunmaktadır

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN HAK-İŞ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (HAK-İŞ) ziyaret etti. Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Özel, basına kapalı toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Özel, asgari ücrette ara zam taleplerine ilişkin şöyle konuştu: “Asgari ücretten anayasa ne anlıyor, kanun ne anlıyor, ne anlamamız lazım? ‘Asgari ücret, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını, beslenme, barınma, ısınma, ulaşım ve sağlık ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir’ diyor. Aslında söz burada başlıyor, burada bitiyor. Bugün verilen asgari ücret, hesaplanan en düşük açlık sınırının altında. Bir de bu işçinin ailesi var ve çoluğu çocuğu var. Burada sayılmayan, çocuğun eğitim giderleri var. İnsanca bir yaşam için gerekli olan refah payı var. Bunların hiçbiri göz önüne alınmaksızın sadece beslenme, barınma, ısınma, ulaşım ve sağlık ihtiyaçları ele alındığında bu asgari ücretin, ona dahi yetmediği ve insanların açlık sınırı altında kaldıkları açık.”

ENFLASYONUN ETKİLERİ VE GELECEK TALEPLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, işçilere yönelik “Enflasyonist ortamlarda asgari ücrete bir kez zam yapmak doğru değil” sözlerini hatırlatan Özel, açıklamalarına devam etti. “Zaten 2 senedir de temmuz zammı veriliyordu. Bundan sonra, ‘Üç ayda bir, yılda dört kez’ dedi. Dört kez mümkün değil, savunmak mümkün değil. 22 bin lira gibi gerçekten kimsenin geçinmediği, geçinemeyeceği bir maaş belirlediler. Geçen 4 ayda TÜİK’e göre yüzde 14’lük enflasyon, ENAG’a göre ise yüzde 25’lik bir enflasyon var. 2025 Ocak’a geldiğimizde verilen 5 bin liralık zammı da yuttu, gitti. Şu anda, TÜİK’in hesaplarına göre para, o günkü parayla 18 bin 500 lira; 3 bin 500 lira eridi 4 ayda. ENAG’ın hesabına göre 17 bin 500 lira; yani zammın, 5 bin liranın, 4 bin 500 lirasını enflasyon yemiş. O günden bu yana açlık sınırı 2 bin lira daha arttı ve şu anda açlık sınırının 4 bin lira altında bir asgari ücreti konuşuyoruz.”

ASGARİ ÜCRETİN GELİŞİMİ

Özgür Özel, asgari ücretin son dört yılda her iki kişiden birinin aldığı ücret olduğunu belirterek, “Yüzde 55’i Türkiye’de ya asgari ücret alıyor ya da hemen asgari ücrete komşu bir ücret alıyor. Asgari ücret, bazı değerlendirmelere göre ortalama ücret olmuş durumda. Kaçak çalışmalar ve kayıt dışı ekonomi düşünüldüğünde, asgari ücret birtakım değerlendirmelere göre ortalama ücret olmuş durumda. Ama asgari ücret bir taban ücret olmaktan çıkmış ve artık genel bir ücret haline gelmiş durumda.” açıklamasında bulundu. “Almanya’da asgari ücret alanların oranı yüzde 9; bizde ise son rakamlara göre yüzde 55. Bu şartlar altında asgari ücretin temmuzda zamlanmaması kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.

İNFRASTRÜKTÜR VE İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Meclis’e sunulan infaz düzenlemesine ilişkin ise “Komisyona gelen öneri, beklentileri karşılamadı, çok yönlü beklentileri karşılamadı. Bir yandan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle atılan adımlarla eş zamanlı bir infaz düzenlemesinin yapılacağının sözü verilmişti. Bu noktada şimdi adım atılmamasının orada bir yüksek tansiyon yarattığını biz de görüyoruz. Dini bayramlardan önce bu beklentinin karşılanmaması travmatik bir durum oluşturuyor.” diye konuştu.

YENİ ANAYASA TALEPLERİ

Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına da değinerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı işaret etti. “Anayasaya sadakat, anayasacılık, anayasa fikrinin insanı olması lazım. Bu ülkenin başına bunlar bu yüzden geliyor. Şimdi yine döndük dolaştık, aynı yere geldik; ‘Haydi Anayasa yapalım.’ Hayır, her doğana anayasa yapalım.” dedi. Arslan da yeni anayasa talepleriyle ilgili, “Bu toplumun, Türkiye toplumunun bütün kesimleriyle daha demokratik, daha katılımcı bir sivil anayasaya ihtiyaç duyuyoruz.” ifadesini kullandı. “Umarım Türkiye bunları gerçekleştirir.” şeklinde konuştu.