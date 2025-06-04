Chp Genel Başkanı Özgür Özel, İbb Başkanına Ziyaret Etti

İMAMOĞLU’NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Yaklaşık dört saat süren bu ziyaretin akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu’nun yanı sıra, İstanbul Belediyesi’ne dair soruşturmalarda tutuklanan CHP’li belediye başkanlarını, parti meclisi üyesi Baki Aydöner’i ve önceki genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu’yu da ziyaret ettiğini belirtti. Özel, İmamoğlu’nun yaş gününü kutladıklarını ve bayramlaştıklarını söyleyerek, “Dalga dalga gelen adaletsizliğe, haksızlıklara isyan ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, meydan meydan dolaşarak, her mecrayı, kürsüyü, imkanı kullanarak, yapılan hukuksuzlukları anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

AİLE GÖRÜŞLERİ SORUNU

Özel, dün akşam tutuklulardan 12’sinin Bolu, İzmir, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ gibi altı farklı şehire sevk edildiğini belirtti. Örneğin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir’e gönderildiğini söyleyen Özel, “Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri?” diye kaydetti. “Bugüne kadar 30’a yakın arkadaşımız ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanıyor. ‘Bugünden ileriye doğru kin, öfke, nefret biriktirmeyelim.’ diyoruz ama bunun mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız.” dedi. Özel, “Bunu taahhüt ederiz. Ama bu zulmedenlere, bu kararları alanlara, aldıran kötü akla, uygulayanlara hiçbir şeyin garantisini vermiyoruz. Sadece adil yargılanma garantisi veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DEKİ GREVİN SONUCU

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının grevinin sona ermesini değerlendiren Özel, “Çok zorlu bir süreci hem DİSK ailesi hem CHP ailesi tüm zorluklara rağmen atlattılar. Bu süreçte belediye başkanımıza karşı alaycı, kötü ifadeler duyduk. Arzu Başkan’ın dili, sendika genel başkanının kullandığı yapıcı dil, arkadaşlarımızın gösterdikleri sabır, verdikleri emek çok kıymetli. Nerede bir eksik, kusur varsa unuttuk gitti. Önemli olan bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır.” dedi. Özel, tutuklanan belediye başkanlarının medyaya yansıyan görüntülerine de açıklık getirerek, “Bu yaptıkları çok üzüyor beni, ağırıma gidiyor. Kendime yapılmış gibi hissediyorum. O görüntülerin yaşanmasından utanç duyuyorum.” diye ekledi.

KURULTAY İDDİANAMESİ ÜZERİNE YORUMLAR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair hazırlanan 12 şüpheli hakkında iddianame konusunda da Özel, “Kurultay iddianamesini gördük. Bomboş ve şu açıdan da çok iyi. Bugüne kadar o yapı hep bir ağızdan yaydılar… ‘Paralar verildi, paralar alındı.’ Ne olmuştu? Döviz büroları açtırılmıştı değil mi? MASAK raporu diyor ki; ‘Hiçbir para hareketine kişiler arasında rastlanamadı.’ Ne var ayrıca? Döviz bürolarının kameraları o gün hiç açılmamış. İnanmayan baksın, MASAK raporu ‘Tertemiz bunlar.’ diyor.” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN ZİYARET

Diğer yandan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada İnce, yargının siyasallaştığını öne sürdü. Mevcut kuralların tanınmadığını ve kimsenin yargıya güvenmediğini belirten İnce, “Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Türkiye’nin bu çöküşten kurtuluşunun iki yolu vardır. Öncelikle adalet sistemini tarafsız, bağımsız, etkin, hızlı hale getirmek, ikinci olarak da yaratıcı, milli bilinci olan, çağdaş, geleceğe umutla bakan bir eğitim sistemini kurmaktır.” dedi. Bu ikisinin de başarılacağına inandığını ifade etti.