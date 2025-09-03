Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Ikdara Yanıt Verdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TARİHİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından, iktidarın kendisine “İstediğimiz gibi muhalefet partisi ol” mesajı göndermeye çalıştığını belirtti. Özel, “Buradan tarihi cevabımızı veriyorum. Elinizi korkak alıştırmayın, sizden korkan sizden beter olsun. Sizi biz yeneceğiz. Tayyip Erdoğan’ın hoşuna gidecek ana muhalefet lideri olacağıma yerin dibine geçeyim daha iyidir” dedi. Devlet Bahçeli’nin istediği gibi hareket eden bir muhalefet olmayı kabul etmediğini ifade eden Özel, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

MİTİNGDE COŞKULU MESAJLAR

Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisinin 52’ncisinde konuştu. Zeytinburnu’ndaki 15 Temmuz Meydanı’ndaki mitingde, “Bu meydana bakınca, bu coşkuyu duyunca, bu morali görünce birilerinin uykusu kaçacak” dedi. Ahlaki ve psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu vurgulayan Özel, Erdoğan’ın gücünü abartmamak gerektiğini belirtti. “Korkaklıkla, kalleşlikle siyaset yapanlar asla başarılı olamazlar” diyerek, hükümetin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini eleştirdi.

SEÇİMİN ZAMANI

Özgür Özel, Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” ifadelerini kullandı. “Sandıktan kaçma. Hodri meydan” diyen Özel, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı gibi sorunların arkasında iktidarın sorumluluğu olduğunu belirtti. Açlık sınırı ve yoksulluk rakamları üzerinden durumu eleştiren Özel, bu sorunların çözülmesi için cesur ve kararlı bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

YARGI SÜRECİNE ELEŞTİRİLER

Özel, 168 gündür süren bir yargısız infaz sürecinin var olduğunu ve bunun ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Yargının, şeffaf olması gerektiği vurgusunu yaparak, “Yargılama bitene kadar herkes masumdur” dedi. Adalet Bakanı’nın durumunu eleştiren Özel, Adalet Bakanı’na doğrudan seslenerek, yargı süreci hakkında sorular sordu.

KAMUOYUNA MESAJ

Son olarak, Özel, kendilerine yapılan saldırılara rağmen asla geri adım atmayacaklarını belirtti. Birçok zorluğa karşı birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekti. “Hep beraber mücadeleye devam edecek miyiz?” sorusunu ortaya atarak, katılımcılardan destek aldı. Özel, iktidarın kendilerine uyguladığı baskıların bir sonucu olarak cesaretle meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade etti.