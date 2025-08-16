Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “İyilik Kötülükten Üstündür.” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN HACI BEKTAŞ VELİ’YE ATIF

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen “62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri” sırasında önemli mesajlar verdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, “İyilikle kötülük, menfaat terazisinde tartılırken dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.” ifadesini paylaşarak, Hacı Bektaş Veli’nin insanlara ışık tutmaya devam ettiğini belirtti. Özel, Hacı Bektaş Veli’nin birleştirici etkisinin altını çizerek, “İyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir.” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Özel, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, bu toprakların çeşitli zorluklar yaşadığını hatırlattı. Acıların ve kanların tarihsel derinliği olan Kerbela, Çorum, Maraş ve Sivas olaylarına dikkat çeken Özel, “Madımak’taki acı hala tütmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Hünkar’ın yolundan gidenlerin şiddete başvurmadığını belirten Özel, günümüzdeki siyasi durumu eleştirerek, “Geçmişin mazlumlarının bugünün zalimleri olduğunu” ifade etti. Kardeşliği ve birliği yeniden tesis etmek için “inançla, sabırla, azimle, cesaretle ve kararlılıkla” mücadele ettiklerini kaydetti.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Alevilerin birçok çözüm bekleyen sorunu olduğunu dile getiren Özel, bu sorunların çözümü için kaydettiği ilerlemeleri vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyonda yer aldıklarını belirten Özel, “Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir.” diyerek, birlikte bir çözüm bulmak için var gücüyle çalıştıklarını aktardı. Geçtiğimiz hafta komisyonda sundukları 29 maddelik demokratikleşme paketinin önemi üzerinde duran Özel, bu paketin hem Kürt sorununa hem de Alevi toplumunun sorunlarına dair önemli maddeler içerdiğini belirtti.

CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜSÜ

Özel, toplumsal barış ve kardeşliği pekiştirmek için cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması gerektiğini vurguladı. Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, “Bütün halkların ve inançların eşit olacağı bir Türkiye için” ortak bir mücadele verdiklerini ifade etti. Hacıbektaş Semah Ekibi’nin sahne aldığı etkinlikte, çeşitli ödüller de dağıtıldı. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Zülfü Livaneli’ye, Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Şah Hüseyin Şahin’e, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü Erdal Erzincan’a, Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü ise Mustafa Özgün’e verildi.