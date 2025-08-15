Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Kadın Belediye Başkanlarımız Gurur Kaynağımız” dedi. Yüzde 53 Rekor Oyla Kazandık. “Birlikte Başaracağız, Zulme Son Vereceğiz.”

KADIN BELEDİYE BAŞKANLARINA VURGU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var.” diye ifade etti. Özel, partisinin düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet Cumhuriyet’e, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak amacıyla meydanlarda olduklarını belirtti. Kırşehir Belediyesi’ni yüzde 53 gibi rekor bir oyla kazandıklarını söyleyen Özel, destekleyenlere teşekkür etti. CHP’nin birleştirici yanını kullanarak iktidara geleceklerini belirten Özel, “Bu ülkede mahkemede de vergide de tarımda da adalet gelecek. Bu ülkede gerçek eşitlik olacak.” dedi.

AÇIKLAMALAR VE YOLSUZLUK İDDİALARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılmasını değerlendiren Özel, “Bir müteahhit var. 380 ihale olmuş, 300’ü AK Parti’den. AK Parti’lilere dokunmuyorlar.” şeklinde konuştu. Yolsuzluk iddialarına da değinen Özel, “Bir tane kanıt yok ama iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bununla en çok çalışan belediye. Korkma dedik, ‘Namusunla öyle yatarsın ama bunlara boyun eğmezsin.'” ifadesini kullandı.

DAYANIŞMA VE GELECEK VİZYONU

Özel, “Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız” diyerek, demokratların sandık için gün saydığını, otokratların son günlerini yaşadığını ifade etti. Özellikle “Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız.” sözleriyle dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınma sürecini de değerlendiren Özel, “İnan, dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesinde büyüyor.” dedi. Yargı eliyle yapılan operasyonların bir yönüyle barışa, kardeşliğe saldırı olduğunu belirten Özel, bu durumun Türkiye’nin gündemini meşgul etmemesi gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞİK BİR GELECEK HEDEFİ

Özel, “Kırşehir’i bütün olarak kucaklamaya, AK Parti’lisi, MHP’lisi, bütün garibanlara sahip çıkmaya geliyoruz.” diyerek, yoksulları güçlendirmek ve gençlerin yüzünü güldürmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. “Yüzyıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya geliyoruz.” diyerek umut dolu bir mesaj verdi.