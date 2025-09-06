CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayyum Atanırsa 6 Gün Sürecek Dedi.

CHP GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir.” şeklinde konuştu. Özel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının 22. Olağanüstü Kurultay kararıyla ilgili sorularını yanıtladı. 6 Nisan’daki 21. Olağanüstü Kurultay’ın, o günkü tartışmalar ve kayyum atama niyetiyle siyasi bir meydan okuma olarak Genel Başkanlık yetkisi ile yapıldığını ifade etti.

İSTANBUL İL KONGRESİ DÜZENLEMELERİ

Özel, CHP’nin çeşitli dizaynlar ve kumpaslarla karşı karşıya kaldığını belirterek, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edildiğini aktardı. “İstanbul İl Kongremizi bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti.” diyen Özel, kararın ardından tüm mahkemelerin bu durumla ilgilendiğini bildirdi. Ayrıca, Ankara’da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye başvuruda bulunulduğunu söyledi. Özel, delegelerin imzalarıyla yapılan başvurunun ardından, “Türkiye’deki tüm delegeler, 1,5-2 gün gibi bir süre içinde kendi iradeleriyle seçimin yenilenmesini istiyor.” ifadesinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIKLARI

Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay kararının siyasi bir hamle, 22. Olağanüstü Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir tedbir olduğunu vurgulayarak, “Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu.” dedi. Delegelerin imza toplaması durumunda, Genel Başkan istemese de olağanüstü kongrenin gerçekleşebileceğinin altını çizen Özel, “Delegelerimiz o yolla, Genel Başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için.” diye ekledi.

GELECEK PLANLARI

Özel, mahkemenin İstanbul’daki kararı almasının ardından, partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanması durumunda o kayyumu 6 gün içerisinde devreye gireceğini ve ardından partinin yeniden seçilmiş Genel Başkanını belirleyeceğini ifade etti. 21 Eylül’de yapılacak kurultaya ilişkin, “21’inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız.” şeklinde bilgi verdi. İstanbul İl Kongresi için mahkemenin iptal etmediği önceki delegelerin yenilenme iradesinin bulunduğunu belirten Özel, “O toplantı da yapılacak. O da seçilecek.” dedi. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar ile ilçe ve il kongrelerinin yapılacağını belirten Özel, “Doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.