CHP Genel Başkanı Özgür Özel Konuşacak

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak. Toplantı, TBMM’de saat 13.30’da gerçekleşecek.

ÇALIŞMA BAKANI CENEVRE’DE GÖRÜŞMELER YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmak üzere Cenevre’ye gitti. Işıkhan, burada Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo’yu ayrı ayrı ziyaret edecek. Ayrıca Filistin Çalışma Bakanı Enas Attarı ile bir araya gelecek ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Filistin’e Destek Gösterisi’ne katılacak.

TBMM GENEL KURULU MECLİS BAŞKANI SEÇİYOR

TBMM, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimini gerçekleştirecek. DEM Parti TBMM Grup Toplantısı da yapılacak. Toplantılar saat 15.00 ve 12.45’te başlayacak.

TARIM, TİCARET VE ULAŞIM BAKANLARI ETKİNLİKLERDE BULUNACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği’ne katılacak. Bu etkinlik, Ankara’da saat 14.00’te gerçekleşecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün Bakanlar Konseyi Toplantısı’na Paris’te iştirak edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım modlarındaki Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin basın açıklaması yapacak. Açıklama Ankara’da saat 10.00’da olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını da saat 10.00’da açıklayacak.

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NE SALDIRILARI TAKİP EDİLİYOR

İsrail’in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize dair gelişmeler takip ediliyor.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI YUNANİSTAN’LA KARŞILAŞACAK

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki altıncı ve son maçında Girit’te Yunanistan’a konuk olacak. Maç saati 20.00 olarak belirlendi. Ayrıca, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Crowne Plaza Otel Ankara’da “25. Şampiyonluk Gecesi” düzenlenecek. Bu etkinlikte sarı-kırmızılı kulüp yöneticileri de katılacak. Etkinlik saat 19.05’te başlayacak.

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” etkinliği kapsamında Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’nda profesyonel sporcuların katılımıyla öğrencilere bisiklet dersi verecek. Etkinlik 09.00’da başlayacak.