Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Koşuya Katıldı. Özel, Koşuyu Tamamladıktan Sonra Açıklama Yaptı. Özel, Ödül Tişörtü Verildiğini Belirtti. Herkes Maratonun Birincisi Olduğunu Dile Getirdi. Özel, Diğer Koşuyu Tamamlayacaklarını Açıkladı. Erdoğan’a Yakından Koşalım Dedi

CHP 102. YIL KOŞUSU’NA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Eymir Gölü’nde gerçekleştirilen CHP 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı. Koşuyu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, geçen yıl tüzük değişikliğinde 4-9 Eylül tarihinin kuruluş haftası olarak kutlanmasına karar verildiğini hatırlatan Özel, “Bu hafta boyunca bilimsel, kültürel, sanat ve siyaset alanında yoğun bir süreç geçirdik” dedi.

KOŞU ÖDÜLÜ ‘İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK’ TİŞÖRTÜ

Koşunun sonrası ödül olarak ‘İmamoğlu’na özgürlük’ temalı tişört verildiğini belirten Özel, “Ben bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk, finişi de sembolik olarak öndeki beş-altı kişi el ele geçtik. Ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi” şeklinde konuştu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAKKINDA YORUM

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay hakkında sorulan bir soruya ise, “Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz. Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirmiştik, yaklaşık 6 tempoyla; 5,9. Burada hesapladılar, benim saat de öyle gösteriyor; 5,55 ile koştuk. Yani 56 dakikada falan bitirmiş oluyoruz koşuyu. Her kilometreyi ortalama 5 dakika olmak üzere 56 dakikada tamamladık. Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” yanıtını verdi.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadeleri ile ilgili şu cevabı verdi: “Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Öyle 10 kilometre değil, 100 metreyi birlikte koşalım bir bakalım. Öyle uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor bir görsün.” – ANKARA