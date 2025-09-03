Chp Genel Başkanı Özgür Özel Kutladı

CHP GENEL BAŞKANINDAN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özel, “Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutluyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum” diye ifade etti.

KUTLAMALARIN ANLAMINI VURGULADI

Özgür Özel, Mevlit Kandili’ni anmak amacıyla X hesabından bu mesajı paylaştı. Bu mübarek gecenin getirdiği anlamı vurgulayarak, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Tüm İslam aleminin bu özel gününü kutlayarak, barış ve kardeşlik dileklerini iletti.