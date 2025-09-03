Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel Kutladı

CHP GENEL BAŞKANINDAN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özel, “Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutluyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum” diye ifade etti.

KUTLAMALARIN ANLAMINI VURGULADI

Özgür Özel, Mevlit Kandili’ni anmak amacıyla X hesabından bu mesajı paylaştı. Bu mübarek gecenin getirdiği anlamı vurgulayarak, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Tüm İslam aleminin bu özel gününü kutlayarak, barış ve kardeşlik dileklerini iletti.

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

