Chp Genel Başkanı Özgür Özel Kutlamaları Kabul Ediyor

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEBRİK KABULÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kurultayın ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen bu buluşmada, iki lider gündemdeki çeşitli konuları baş başa ele aldı.

İKİ LİDERDEN AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel ve Davutoğlu, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında kameralar karşısına geçen Davutoğlu’nun saç renginin açıldığı dikkat çekti. Bu değişim nedeniyle Davutoğlu, yeni görünümüyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetildi.