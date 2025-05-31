Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet Götürür” Dedi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN MİTİNGDE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. “Milletin getirdiğini millet götürür. Asker götüremez, darbeci götüremez. Peki, ne yapacağız? Susacak mıyız? Hayır. Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız” diyen Özel, miting alanını dolduran kalabalığın yoğun ilgisini gördü.

YENİ OPERASYON VE İHALELER ÜZERİNE DEĞİNİŞ

Mitingde yaptığı konuşmada sabah 06.10’da il başkanının telefonuyla uyandığını belirten Özel, “Televizyonları açtık ve yeni bir operasyon dalgasından haberdar olduk. Operasyonu cumartesi yapıyorlar. Niye? Borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye. Borsa ne ister? Dolar ne ister? Yatırımcı ne ister? Güven ister, huzur ister, hukuk devleti ister” ifadelerini kullandı. Düzce’den Türkiye’ye seslendiğini belirten Özel, “Bakın Düzce’den Türkiye’ye ilan ederiz ki bu iftiraları atan kişi, Aziz İhsan Aktaş” dedi.

ADALM VE HUKUK VURGUSU

Özel, sözlerinin devamında, “Bu başsavcı, bu savcılar diyorlar ki ihale dosyalarını yolla. Gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Bizim belediyeler, bütün ihale dosyalarını yolluyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir bakıyor, bana 2019 sonrası lazım” diyerek sürecin hukuksal meşruiyetini sorguladı. Bu durumu “Bir savcı adalet arıyorsa, 2019 sonrası varsa, ‘Ekrem Başkan dönemine bakıp da AK Parti dönemine bakmayacağım’ diyorsa, bu adam adaletin peşinde değildir” şeklinde eleştirdi.

DARBE VAR, TESLİM OLMAYACAĞIZ

Özellikle iktidarın uygulamalarını darbe olarak tanımlayan Özel, “Türkiye’nin geleceğini çalmaya çalışmaktadır. Bu yapılan iş, bir darbedir” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Erdoğan, bugüne kadar milletten aldığı oylarla cumhurbaşkanıdır. Ama 19 Mart sonrası yaptığı darbeyle artık cumhurbaşkanı değil cuntanın başı, cunta başkanıdır” şeklinde sözlerini sürdürdü. Mitingde, “Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız” diye konuştu.