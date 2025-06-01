Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Milletin Yanında, Dimdik Ayaktayız.” Dedi. Özel, Antalya’da “Biz” Dedi

CHP’NİN GÜÇLÜ MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 100 yıl önceki duruşunu vurgulayarak, “Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır, emperyalistlerin karşısında, milletinin yanındadır” sözleriyle mitingdeki topluluğa seslendi. Antalya’nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Antalya’nın turizm, sanat, kültür ve tarih bakımından zengin bir şehir olduğunu belirtti. Kafkaslardan ve Balkanlardan gelenlerin yanı sıra Karadeniz, Güneydoğu ve Anadolu’dan gelenlerin de bu şehrin bir parçası olduğunu ifade eden Özel, kent için “Biz diyenlerin şehri” ifadesini kullandı.

ANTALYA’DAKİ BİRLEŞİM

Özel, 19 Mart’tan sonra 9. il olarak Antalya’da bulunduklarını ifade ederken, eski siyasetin bittiğini dile getirdi. “Artık kimsenin kalesi yok” diyerek, Yozgat, Konya ya da İzmir gibi yerlerin de CHP veya AK Parti’nin kalesi olmadığını, bu kalelerin artık millete ait olduğunu vurguladı. Antalya’nın, “güzel Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir” ifadesini kullandı. Kutulaşmanın ve hedef gösterimlerin sona ermesi gerektiğini söyleyen Özel, halkın huzur, kardeşlik ve kucaklaşma istediğini belirtti.

HUKUKA VE HUZURA DAVET

Kepez Meydanı’nın gerçek meclis olduğunu savunan Özel, CHP’nin halkla birlikte iktidara yürüdüğünü vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Yargı mensuplarına seslenerek, “Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin” dedi. Asgari ücretle ilgili olarak ara zam talep eden Özel, “Bunu söke söke alacağız” ifadeleriyle çalışanların ekonomik beklentilerine duyarlılık gösterdi.

PARTİ DESTEĞİ VE SİYASİ DURUŞ

Özel, partinin başlattığı imza kampanyasına destek istedi ve tekrar aynı güçlü duruşu sergileyerek, sözlerini devam ettirdi: “Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır.” Miting sırasında kendisine bağışlanan ve üzerinde Ümit Özdağ’ın fotoğrafı bulunan tişörtü göstererek, “Tüm siyasi tutsaklara sahip çıktıklarını” anlattı. Mitingde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı da konuşmalar yaptı. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, miting alanında kep atarak temsili bir tören gerçekleştirdi.