Chp Genel Başkanı Özgür Özel Mitingde

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGDE OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılmak üzere Antalya’da bulunacak. Miting, saat 18.00’de gerçekleşecek.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI VE YAŞANAN KRİZ

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik kalıcı işgal hedefiyle gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarla ateşkesi bozdu. Yardımların Gazze’ye girişini engellemesi nedeniyle insani kriz durumu derinleşiyor. İlgili gelişmeler Gazze ve Kudüs’te yakından takip ediliyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ MAÇLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor play-off final müsabakasını Kayseri’de saat 20.00’de izliyor olacak.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftası, Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş ve Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlanıyor. Bu müsabakalar Muğla ve Samsun’da saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Nesine 2. Lig play-off final maçı, Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasında Kayseri’deki RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak.

Basketbol alanında ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Mersinspor-Anadolu Efes ve Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka maçları yapılacak. Bu maçlar Mersin’de 18.00 ve İstanbul’da 20.30’da başlayacak.

AMPUTE FUTBOL VE VOLEYBOL MAÇLARI

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Ankara’da final maçıyla tamamlanıyor. Finalde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Polonya ekibi Wisla Krakow sahaya çıkacak. Bu karşılaşma saat 18.00’de gerçekleşecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde özel maçta Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşacak. Bu maç saat 15.00’te oynanacak.

FORMULA 1 VE TENİS ETKİNLİKLERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2025 sezonunun dokuzuncu ayağı olan İspanya Grand Prix’si, Barselona’da saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Teniste ise sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık’a (Roland Garros) devam edilecek.

2025 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası da Almanya’nın Leipzig kentinde tamamlanacak.

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