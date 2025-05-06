Chp Genel Başkanı Özgür Özel Mitingde

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası’na ziyarette bulunacak. Ayrıca Beyazıt Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. Etkinlik programı saat 14.30’da başlayacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET ETKİNLİKLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni’ne katılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenecek Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı’na katılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için Yaounde’ye gidecek. Ayrıca TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek adına saat 14.00’te toplanacak.

EKONOMİ VE FİNANS GÜNDEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra’da Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek ve Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu’na katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak. ABD Merkez Bankası ise faiz kararını Washington’da saat 21.00’de duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİSİNDEKİ GELİŞMELER

Vatikan’da Katolik Kilisesi’ndeki yeni papayı belirlemek üzere seçim süreci başlıyor. 133 kardinal, Sistine Şapeli’nde ilk toplantıda bir araya gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapacağı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Gazze’deki ateşkesin bozulmasıyla ilgili durum gelişmelerle takip ediliyor.

SPORDA YAŞANANLAR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul’daki Zorlu Center’daki Raffles Otel’de saat 13.00’te basın toplantısı gerçekleştirecek. A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’taki beşinci maçında Avusturya’yı Sivas’ta ağırlayacak. Ayrıca Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında ise Paris Saint Germain, Arsenal’ı Paris’te ağırlayacak.