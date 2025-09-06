Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Nikah Şahitliği Yaptı

CHP GENEL BAŞKANI NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in oğlu Asım Mert Meriç ile önceki dönem milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya’nın nikah törenine katıldı. Özel, çiftin nikah şahitliğini yaparak, onlara mutluluklar diledi.

UNUTULMAZ BİR ANMA TÖRENİ

Özel, aynı zamanda CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun babası Mehmet Reisoğlu’nun vefatının 40’ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine de katıldı. Bu tür etkinlikler, toplumda önemli bir yere sahip olan anmaların devam etmesi açısından büyük öneme sahip.