CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Saldırıları siyasi görüşlere mal etmiyorum.” dedi. Saldırıdan sonra umutla kazanacağız. “Korkuyu geride bıraktık, bugünü aşacağız.” ifadelerini kullandı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçte Ekrem Başkan’a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum.” ifadesinde bulundu. İstanbul’da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara’ya ulaştıktan sonra, parti genel merkezi önünde katılımcılara hitap etti. Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi için İstanbul’a gittiğini ve orada beklenmeyen bir olay yaşandığını aktardı.

PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK

Özel, izleyicilere yönelik yaptığı konuşmada, “Bugün burada baba evinin bahçesinde hep birlikte duranlara, yarınlara umutla bakanlara, bir katilden, bir provokatörden bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz; biz bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız, bir kelime eksik konuşmayız. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar, bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, asla sinmeyeceğiz ve eninde sonunda biz kazanacağız, Türkiye kazanacak.” dedi. Genel başkan, İstanbul’daki saldırıya dair değerlendirmesinde de şunları ekledi: “CHP, asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir.”

GELECEĞE GÜVEN VURGUSU

Özel, konuşmasında kimsenin geleceğe dair kaygı duymaması gerektiğini belirterek, “Kimse bizi korkutamaz. Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Biz, başaracağız. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız.” şeklinde ifade etti. Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne duydukları güveni vurgulayan Özel, tüm demokratları kucakladıklarını ve birlikte ülkeyi kurtarmaya ant içtiklerini söyledi. Konuşması sırasında eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yanında yer aldı.