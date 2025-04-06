Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Seçildi

CHP’DE GERÇEKLEŞEN KURULTAY PROSESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye siyasetinde derin bir geçmişe sahip olup, genel başkanlık değişiklikleri her daim kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç olmuştur. CHP Genel Başkanı kim oldu sorusu, parti içindeki dengeleri ve muhalefet cephesindeki genel stratejiyi doğrudan etkileyen dikkat çekici bir konu olarak öne çıkıyor. 6 Nisan 2025’te gerçekleşen kurultayda yaşanan gelişmeler, tüm dikkatleri CHP’ye yönlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Son dakika gelişmesi olarak, 21. Olağanüstü Kurultay’da seçime tek aday olarak katılan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı olarak seçildi. Kurultayda toplamda 1276 oy kullanıldı ve Özel, geçerli 1171 oyunu tamamını alarak bu göreve tekrar seçildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Mikro blog platformu X'in ifade özgürlüğüne dair tartışmalı kararları sonrasında kullanıcılar, Jack Dorsey'in başlattığı Bluesky'a yönelmeye başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da hesabını kapattı.
Haberler

Eski Kahta Kalesi’ne Ziyaretçi Akını

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi, restorasyon sonrası bayram tatilinde büyük ilgi gördü ve ziyaretçi sayısı 9 günde 5 bine yaklaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.