Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de Miting Yaptı. CHP İktidarında Silivri, Müzeye Dönüşecek. Özel, Gençlere Yürekten Teşekkür Etti. İmza Kampanyasında 20 Milyona Yaklaşıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CHP İKTİDARI VAADİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Silivri Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen bu mitingde kalabalığa seslenen Özel, Silivri’nin cezaevi ismiyle anıldığını belirtip, “Size söz veriyoruz. CHP iktidarında, Ekrem Başkan’ın cumhurbaşkanlığında Silivri’yi ‘Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi’ yapacağız. Hep birlikte gezeceğiz.” dedi.

EYLEM YAPMA VURGUSU

Özel, Silivri’ye miting yapmak için değil, eylem için geldiklerini ve sonuç almak istediklerini belirtti. İnsanların masumiyet karinesi ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği süreçlerin asla unutulmayacağını dile getiren Özel, tarih boyunca adaletin yanında duran gençlere de teşekkür ettiğini ifade etti. “19 Mart günü gelip Saraçhane’yi dolduran, ilk başta üniversite gençliği olmak üzere her yaştan demokrasinin yanında duran siz gençlere yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

KANIT YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Özel, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin cezalandırılmak istendiğini öne sürerken, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki gizli tanıkların ifadelerine karşı çıkarak, bu ifadelere dayanak olacak bir kanıtın ortaya çıkmadığını savundu. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Silivri cezaevindeki diğer isimlere de selam gönderen Özel, “Marifet, hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirip de ezerlerse güzel kokmakta.” ifadelerini kullandı.

Özel, büyük bir imza kampanyası yürüttüklerini belirterek, “15 milyonu geçtik, 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz.” dedi. Bu imzaların içeride tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adaylarını, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, özgürleştireceğini vurguladı. “Şunu kimse unutmasın ki atılan her imza, içerideki tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adaylarını; başta Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ’ı, Selahattin Demirtaş’ı özgürleştirecek imzalardır.” şeklinde sözlerini tamamladı.