CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sivas’ta

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGE KATILIMI

Divriği ilçe ziyaretinin ardından kara yolu ile Sivas kent merkezine ulaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından 49’uncusu gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, çiftçilerin ektiğinin karşılığını alamadığını vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı birincisinin peşinden giden, birincisinin partisinden olan ‘Çiftçi milletin efendisidir’ deyip, yine onu milletin efendisi yapacak olan Ekrem İmamoğlu’ndan başkası değildir. İnşallah hep beraber partimizi iktidara taşıdığımızda Sivas’ın çiftçisinin de, hayvancılıkla uğraşanın da, sanayicisinin de, emeklisinin de, asgari ücretlisinin de, öğrencisinin de esnafının da yüzünü güldüreceğiz.” diyerek sözlerine devam etti.

İKTİDARIN FAKİRLEŞTİRMESİ

Özel, Türkiye’de yoksulluk sınırının 86 bin lira olduğunu belirterek, bu rakamın altında maaş alanların fakir olduğunu dile getirdi. Bu durumun iktidarın politikaları sonucu oluştuğunu ifade eden Özel, “Tayyip Erdoğan bu insanları fakirleştirdi. Yoksulluk sınırının altında çalışana, altında maaş alana, yoksul denir, fakir denir.” şeklinde konuştu. Ayrıca emekli maaşları ve asgari ücret konusunda da eleştirilerde bulundu.

GELECEK SEÇİM ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Özel, “Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli. Kimin geleceği de belli.” diyerek mevcut iktidarın son bulacağına inandığını belirtti. Ekonomik sorunların Türkiye genelinde ciddiyetle hissedildiğini ifade eden Özel, “Türkiye’de kriz var, ama dünyada da var diyenlere inanmayın.” ifadesini kullandı.

TOPLUMUN SORUNLARI HAKKINDAKİ VURGULAR

Özel, erken seçim çağrısında bulunarak, seçim gecesi toplumsal kutlamaların yapılacağına inanıyor. “Çiftçilere destekler verilmeli. Memurlara hak ettiği zam verilmeli.” diyerek pek çok kesimin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

DEMOKRATİK BİR BİRLİK İHTİYACI

Özel, Türkiye’nin geleceğinin kardeşlik, birlik ve beraberlikte yattığını, bu yüzden tüm demokratların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. “Türkiye’nin gelecekteki iktidarına darbe var!” diyerek, yargı sistemindeki adaletsizlikleri ve mağduriyetleri dile getirdi.

YENİ BİR DÖNEME İHTİYAÇ

Özgür Özel, Türk Dış Politikasının daha onurlu ve kararlı bir çizgide olması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin artık yeni bir yönetime ihtiyaç duyduğunu savundu. “Bu iktidar yorulmuştur. Bu iktidar artık koşmak bir yana geri geri gitmekte.” ifadesini kullanarak CHP’nin, ülkeyi daha iyi yöneteceğine dair inancını dile getirdi.