Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Taziye Mesajı Yayımladı

CHP GENEL BAŞKANI’nın TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı mesajında, “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.” ifadelerini kullandı.

MÜCADELESİNE VURGU

Özel, Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.” dedi. Mesajında, “Ülkemizin başı sağ olsun.” şeklinde bir dilek de bulunarak, Önder’in anısını yaşatmanın gerekliliğini vurguladı.