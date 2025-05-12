Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Terör Örgütü Pkk’nın Kararlarına Dikkat Çekti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair, “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir” dedi. Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PKK’nın bu tarihi kararını hatırlattı. Özel, CHP olarak barışın tarafında olduklarını belirterek, “Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

SÜRECİN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI İÇİN GEREKENLER

Özel, PKK’nın silah bırakma kararının ve örgütsel yapısını feshetme ilanının, Türkiye’nin uzun yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin kapanması açısından kritik olduğunu aktardı. Ancak, “Bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir” diye ekledi. Terörün sonlanması adına sürecin tüm aşamalarının tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

CUMHURİYET’İN ROLÜ VE DEMOKRATİK HUKUK DÜZENİ

Kürt sorununu da kapsayan tüm ülke meselelerinin çözümünün hukuk devleti, adalet ve demokrasi ile mümkün olduğunu belirten Özel, “Bu süreç, hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir” dedi. Özel, Türkiye’de toplumsal barışın temeli olarak Cumhuriyet’i gösterdi. “Cumhuriyet’imiz, millet iradesine, ulusal egemenliğimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan köklü bir yapıdır” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATİKLEŞME İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Özel, bu süreçte demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması için atılması gereken adımların üzerinde durdu. TBMM çatısı altında demokratik düzenlemelerin ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekerek, “Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz” dedi. Mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

BARIS VE DEMOKRASİ TALEPLERİNE DUYDUĞUMUZ SORUMLULUK

Özel, CHP’nin toplumun barış ve demokrasi taleplerinin istismar edilmesine izin vermeyeceğini belirten bir değerlendirme yaptı. “Ülkemizdeki demokrasi ve hukuk devletine ağır zararlar veren uygulamalar son bulmalıdır” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer siyasi tutsakların özgürlüklerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Barış adımları atılmasına rağmen muhalefete saldırılmasının ve düşman hukuku uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP OLARAK SORUMLULUĞUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Özel, CHP olarak yurttaşlara söz verdiklerini belirtti. “Hepimizin barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, hep birlikte kalkınma ve zenginleşme hayalinin bir kez daha siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı biz buradayız,” dedi. CHP’nin ana muhalefet partisi olmanın ötesinde, barış ve demokrasinin inşa edilmesi için çalışmalara devam edeceğini sözlerine ekledi.