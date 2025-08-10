CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tokat’ta Mitinge Katıldı

TOKAT’TA MİTİNGDE BULUŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’taki programının ardından Tokat’ta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda gerçekleştirilen etkinliğe parti teşkilatları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Özel, mitingde “Buraya çıkarken bir haber gelmişti. Balıkesir’de bir deprem oldu. Güzel Balıkesir’e Ege’ye, İstanbul’a, İzmir’e geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

FİLİSTİN KONUSUNDA NET DURUŞ

Filistin meselesinde en sert ve net tavrın sergilenmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, “Trump’tan korkuyorsa, ülkenin menfaatleriyle Filistin’in menfaatleri arasında sıkışıp kalıyorsa, Trump Gazze’ye otel yapacağım deyince susuyorsa, o da yanlış yapıyordur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin için en sert, en net tavrın gösterilmesini bekliyoruz. Bunu yapacakların arkasında, yapamayan korkakların tam karşısında duracağız. CHP’nin Filistin meselesindeki duruşu Kara Oğlan Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’ın yanındaki duruşudur” şeklinde konuştu.

DIŞ POLİTİKADA SÜREKLİLİĞE VURGU

Zengezur Koridoru ve Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına Türkiye’nin sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Özel, “Eğer barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk. Ancak bu anlaşma, Türkiye açısından büyük bir stratejik avantaj sağlar. Masada Trump’ın oturması kabul edilemez. Erdoğan’ın ‘Tiktokçu Hakan’ dedikleri dış politikadaki fiyaskolarından bu millet bıkmıştır” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Erdoğan sonrası hayaller kurduğunu söyleyen Özel, “Tiktokçu Hakan, ülkenin çıkarlarını savunmak yerine sadece hayal peşinde koşuyor. Buradan Tiktokçu Hakan’a sesleniyorum. Erdoğan’dan sonra sen yoksun, millet var” dedi.

CHP’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Kimsenin CHP’nin yer aldığı komisyondan korkmaması gerektiğini ifade eden Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türk ile Kürt’ü, Alevi ile Sünni’yi ayırmadığını vurguladı. “Geçtiğimiz günlerde bize belediyelere birer tane Kürt kökenli vatandaş girdi diye demleniyorsun diyenler, terör örgütü lideriyle pazarlık yapıyor. Biz her zaman Meclis içinde, açıkça konuşarak durduk” dedi.

PARTİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLER

“Cumhuriyet’i kuran partiden, ayrılık ve Cumhuriyet’e ihanet beklenemez” diyen Özel, CHP’nin her zaman milletten yana durduğunu belirtti. “Yarından sonra Türkiye’deki 3 büyük şehit ailesi ve gazi derneği ile bir kez daha beraber olacağız. Her şeyi tartışacağız” şeklinde ekledi.

Fatih YILMAZ – İbrahim UĞUR / TOKAT