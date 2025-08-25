Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuksuz Yargılama Bekliyoruz

ÖZGÜRGÜN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de cezaevindeki partilileri ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziyaret sonrasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunu ele alarak, “Murat Çalık’ın siyasi kararla içerde tutulmasını kabul etmiyoruz. Çalık bir hükümlü değildir. Ama hükümlüye uygulananlar uygulanıyor” dedi. Özel, suçu ispata muhtaç olduğunu ve bu süreçte hastalığın nüksedip nükseyeceği konusunda kaygılarını dile getirdi. “Beraat edeceği kesin ama bu sırada hastalığı nüksederse bunun cevabını kim verebilir?” ifadesini kullandı.

CEZAEVİ ŞARTLARI VE YARGI SÜREÇLERİ

Ziyaretinde, İzmir 1 No’lu F Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklu partililer arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte başka isimler olduğunu belirten Özel, bu kişilerin cezaevi şartları hakkında herhangi bir şikayetlerinin olmadığını iletti. Ayrıca, “İzmir’de kasım ayına kalan 2 dava var, bu davalarda hiç tutuklu yok. Tutuklu olanların hepsini, iddianamenin kabulü ile beraber tensiple tutuksuz yargılamaya çevirdiler” dedi.

TUTUKSUZ YARGILAMA BEKLENTİSİ

Özel, “O davalarda tutuksuz yargılanıyoruz, masumiyetimizi ifade edeceğiz. Kasım ayına kadar tutukluluk olsaydı isyan ederdik” diyerek, Eylül ayında görülecek dosyadaki tutuklu sayısının önemi üzerinde durdu. Kooperatifçilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, bunun bir suç olmadığını ve süreçte karşılaşılan zorluklar nedeniyle çözüm üretmeye niyetli olduklarını vurguladı. “Bu durum 19’unda mahkeme dosyasına da girecek” dedi.

KÖTÜYE GİDEN VERİLER

Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ile ilgili açıklamalarında, “Bu sürecin AK Parti’ye nasıl zarar verdiğini, vicdanları nasıl sızlattığını hep birlikte gördük” dedi. Çalık’ın kanser hastası olduğu ve cezaevinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, “İki cinayet işlemiş biri bırakılmayabilir ama suç işlediği bile şüpheli olan birisinin verileri kötüye gidiyorsa bu kişiyi ev hapsinde tutsan ne olur?” diye sordu. Bu nedenle, içeride tutulanların bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini belirtti.