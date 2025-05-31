Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Yolsuzluk Soruşturmalarında Destek Verdi

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları dolayısıyla gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e destek verdi. Düzce Anıtpark Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinge katılan Özel, ardından İstanbul’da CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel, daha sonrasında Bahçetepe’ye destek olmak amacıyla belediye binasına uğradı ve kalabalığa hitap etti. Bahçetepe’nin tanınan biri olduğunu ve Gaziosmanpaşa’nın evladı olduğunu belirten Özel, “Bahçetepe, sizlerin güveni, partimizin takdiriyle aday olan, ‘Gaziosmanpaşa’yı da CHP mi kazanacak?’ diye küçümsenen bir süreçte, kendi emeği ve örgütümüzün gayretiyle seçimleri kazanmış biridir.” dedi.

KASA İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde gizli kasaya ulaşıldığına dair olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. “Buradan ifade ediyorum ki kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim kayıtlarımız, arama tutanağına göre kasadan çıkan şey, belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu harddisk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara.” diye ekledi. Özel, bazı televizyonların kasadan para çıktığına dair görüntüler yayınladığını belirterek, “Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesinin kasasından bir lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL TEMASLARI SÜRÜYOR

Özel, Düzce’den Antalya’ya gitmeyi planladığını ancak ilçe sakinlerinin sesini duyurmak için İstanbul’a geri döndüğünü açıkladı. Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesine de değinen Özel, “Onlara bir şey yok ama İstanbul’da bu adamın kendi kazandığı ihalesinden hesap soracaksın öyle mi?” dedi. Ardından Avcılar Belediyesi’ne geçerek, burada toplanan partililere seslendi. Özel, Çaykara’nın dürüst, çalışkan ve genç bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, “Sonuna kadar arkasındayız.” ifadesini kullandı.

BAŞKANLARA DESTEK VE GELECEK PLANLARI

Mücadelelerini yıllardır sürdürdüklerini belirten Özel, İstanbul’daki belediyelerle ilgili iddialara yalnızca CHP döneminin dikkate alındığını savundu. “Savcının her hafta yeni bir dalgayla irademizi teste tabi tuttuğunu” belirten Özel, “Buradan Antalya’ya gidiyorum ama gözüm arkada kalmayacak. Hasan Başkan’ın emanetini size bırakıyorum.” dedi. Ayrıca Büyükçekmece’de yakın zamanda eylem yapacaklarını duyurdu.

CHP’NİN EMNİYET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde belediye başkanlarının avukatlarıyla görüşmelerinin olumsuz koşullarda gerçekleştiğini ifade etti. Özçağdaş, belediye yönetimlerinin herhangi bir çağrıda rahatça ifade vermeye hazır olduğunu belirterek, sabah düzenlenen operasyona tepki gösterdi. Emniyetin bulunduğu ortamın sağlıksız olduğunu öne süren Özçağdaş, koşulların iyileştirilmesi için Adalet ve İçişleri bakanlıklarına çağrı yaptı.