Haberler

Chp Genel Başkanı Silivri’ye Gitti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN DURUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasına katılmak amacıyla Silivri’ye geldi.

IMAMOĞLU’NUN YARGILANMA SÜRECİ

İmamoğlu, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. İkinci duruşma, bu önemli sürecin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’li Üreticiler Yangınların Riskine Dikkat!

Edirne'de tarla yangınlarının artması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
Haberler

Çanakkale Valiliği, 6 Şüpheliyi Açıkladı

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 11 orman yangınından 6'sı için adli süreç başlatıldığı duyuruldu. Yangınların farklı nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.