Chp Genel Başkanı Silivri’ye Gitti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN DURUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasına katılmak amacıyla Silivri’ye geldi.

IMAMOĞLU’NUN YARGILANMA SÜRECİ

İmamoğlu, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. İkinci duruşma, bu önemli sürecin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.