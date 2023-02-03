CHP Genel Merkezi’ne yeni afiş

Daha önceden “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezine bu kez “Ben Kemal, geliyorum” yazılı afiş asıldı.

CHP Genel Merkezine “Ben Kemal, geliyorum” yazılı afiş asıldı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından “CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum” diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.

Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asılmıştı.

CÜNEYT ARKIN FİLMİ İLE GÖNDERME

Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Tek adam rejminin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu söyleyen CHP lideri, ”Ben Kemal, geliyorum.” diyerek Cüneyt Arkın’ın “Hınç” filmi ile gönderme yapmıştı.