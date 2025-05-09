CHP Giresun Vekili Soruları Yükseltiyor

GÜVENLİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun’da bugün yaşanan ve iki kadının yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili önemli sorgulamalar yapıyor. “Burada bir güvenlik zafiyeti mi var, bu kişi okula nasıl girdi? Okullarda bunlar nasıl çalışıyor? Silahla okula nasıl bulunabiliyor?” sorularını yöneltiyor.

OLAYIN DETAYLARI VE RİSKLER

Elvan Işık Gezmiş, yaptığı açıklamada, Giresun’daki Sosyal Bilimler Lisesi’nde çalışan bir kişinin, iki kadın görevliyi öldürdüğünü hatırlattı. “İki kadın cinayeti yaşandı bugün Giresun’da. Bu kişinin 5 yıl önce okula hükümlü kadrosundan girdiği söyleniyor. Bununla ilgili, ilgili mercilere sorularımı sordum, cevap bekliyorum” diye ekliyor.

TAKİPTE OLACAĞIM

Gezmiş, “Bu kişiler, hükümlüler okullara böyle istedikleri gibi girebiliyorlar mı? Çok yüksek oranda suç kaydı olduğuna dair bilgiler aldım. Olayın takipçisi olacağımı söylemek istiyorum. Gerekli bilgileri aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şu anda Giresun’a gitmek üzere yola çıkıyorum” şeklinde devam ediyor.