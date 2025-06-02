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(CHP) – Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ziyareti

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yarın yapılacak olan TBMM Başkanlık seçimi öncesinde İYİ Parti, Yeni Yol Partisi, AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret ediyor.

FARKLI PARTİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, bugün sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Buluşmalar, yarınki TBMM Başkanlık seçimi öncesinde partiler arası iş birliği ve destek arayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

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