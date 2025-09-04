Chp Grup Başkanvekili Başarır, İstanbul’da konuştu

CHP’DEN GÜRSEL TEKİN’E CEVAP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz milli iradenin bekçileriyiz, biz demokrasinin bekçileriyiz. Buraya her üye, bize oy veren, vermeyen herkes gelebilir. Burası İstanbul’un evi ama kurgulanmış, tasarlanmış, illegal Mahkeme kararlarıyla ayağın postal giyerek gelmeye kalkarsa biz onu kabul etmeyiz” dedi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Başarır, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Evimizdeyiz. İstanbul il binamızdayız. Seçilmiş il başkanımız Özgür Çelik’in yanındayız. İl başkanlarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, örgütümüzle, ilçe başkanlarımızla buradayız. Partimize mart ayından bugüne kadar bir darbe girişiminde bulunulmaktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Gürsel Tekin’in “Pazartesi il binasında olacağım” açıklamasının kendisine geçmişte yaşananları hatırlattığını belirtti. “Bugün Gürsel Tekin, AKP’nin postalı olmuş durumda. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AKP’nin postası olma. Darbenin maşası olma” dedi.

HUKUKUN SEVİYESİ ÜZERİNE TARTIŞMA

Başarır, açıklamalarına devam ederek, “Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor, dün Adalet Bakanı konuşuyor. Bugün, İstanbul ilimiz için karar veren mahkemenin dosyası Ankara’dan isteniyor” dedi. İmamoğlu’nun cezaevinde olduğuna dikkat çeken Başarır, “Hukuk maalesef bu seviyeye inmiş. Biz kullanışlı bir muhalefet olmayacağız. Bize yargı ayar veremez. Bize tek bir topluluk ayar verebilir, o da 86 milyondur” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİ VURGUSU

Başarır, “Buraya Gürsel Tekin olarak geleceksen gelebilir. Ama postal olarak geleceksen, demokrasiyi hiçe sayacaksa ona kapımız kapalı” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. “Bizim de hedefimiz var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz” açıklamasında bulundu. Başarır, parti üyelerinin her zaman burada ve demokratik duruşlarını koruyacaklarını vurguladı.