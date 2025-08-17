CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ayhan Abdik’in durumu iyi dedi. Gözaltına alınan iki kişi var

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun’un Atakum ilçesinde CHP’nin delege seçiminde yaşanan olay sonrası beyin kanaması geçirerek ameliyata alınan Ayhan Abdik’in sağlık durumunun iyiye gittiğini vurguladı. “Adli soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. CHP Atakum İlçe Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği Cumhuriyet Mahallesi’nin delege seçiminde meydana gelen çatışma sonucu başından darbe alan Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde acil olarak ameliyata alındı. Beyin kanaması durdurulan Abdik, şu an yoğun bakımda tutuluyor. Bugün hastanede Abdik’i, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ziyaret etti.

KAVGA NEDENİYLE İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gökhan Günaydın, “Az önce yoğun bakımda olan arkadaşımız Ayhan Abdik’in aileleriyle görüştük. Doktorlardan bilgi aldık. Doktor olan milletvekilimiz Murat Çan, süreci çok yakından takip ediyor. Ameliyata giren ve süreci takip eden doktorlardan sürekli bilgi alıyor. Ayhan kardeşimizin durumu dün geceye oranla bugün çok daha iyi durumda. İyi haberlerini almak en güzel dileğimiz. Aile de şu anda yoğun bakım kapısında bu dilekle bekliyor” dedi. Günaydın, kavgaya karıştıkları belirtilen B.K. ve S.K.’nın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, “Diğer taraftan bir adli soruşturma yürüyor. 2 gözaltının olduğunu biliyoruz. Bu bir kamu soruşturması şeklinde devam edecektir. CHP açısından meselenin idari bir soruşturmaya konu edildiğini de ifade etmek isterim” dedi.

AMELİYATIN DETAYLARI

Ayhan Abdik’in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Dün gece saat 02.00 itibariyle hastamız beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyattan çıkarıldı ve yaptıkları değerlendirmede kanamanın boşaltıldığını ve kontrol altına alındığını fakat 48 saatlik bir sürecin beklenmesi gerektiğini ifade ettiler. Bugün itibariyle de ilk 12 saatlik tomografinin neticesinde beyin fonksiyonlarında düne göre daha da iyiye gittiğini gösteren bulgular var. Dolayısıyla hastamızın şimdilik durumunun oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ise, “Bizde kongre süreçleri güçlü ve erdemli bir dayanışmanın en önemli dayanağıdır. Böyle baktığımız bir meselede Atakum’da yaşanan şey partimiz açısından kabul edilemez. Bu meseleyi tüm yönleriyle araştırıp, genel başkanımıza ve MYK’mıza bir rapor sunacağız. Aileye bir kez daha buradan geçmiş olsun diyorum” dedi.