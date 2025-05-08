CHP Grup Başkanvekili İklim Yasası İçin Geri Çekilmesini İstedi

İKLİM YASASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, son haftalarda komisyondan geri çekildiği söylenen İklim Yasası ile ilgili olarak “Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı olan bir iklim yasasının yapılabilmesi için komisyonda tekrar görüşülmesinin olumlu olacağını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bu kanun teklifinin komisyona geri çekilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bu kanun teklifinin olması gerektiği gibi ve bizim anlaştığımız gibi komisyona geri çekilmesini buradan tekrar ediyorum” dedi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu’nda mevcut asılsız çağrı ve ihbarlara uygulanacak cezaların artırılmasını da kapsayan Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri de sürüyor. Murat Emir, “Geçen haftalarda görüştüğümüz İklim Yasası, kamuoyunda büyük tepki çektikten sonra Genel Kurul’umuzda görüşülmüş ve 4. maddenin görüşülmesinin ardından iktidar tarafından, AKP grubu tarafından ve bizim de olumlu bakmamız sonucunda komisyona geri çekileceği söylenmişti. Biz de bu kürsülerden bunun olumlu olacağını, çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla akademinin, sivil toplumun ve tüm tarafların görüşünün alınacağı daha olgunlaştırılmış, kaliteli ve Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı olan bir iklim yasasının yapılabilmesi için komisyonda tekrar görüşülmesinin olumlu olacağını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bu kanun teklifinin komisyona geri çekilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz.” dedi.