(CHP) – Gürsel Erol, Atama Bekleyen Öğretmenlere Seslendi. Eğitimde Fırsat Eşitliği Çok Önemli

ÖĞRETMEN ATAMALARI KONUSUNDA YENİ ÇAĞRI

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hükümete “Atama bekleyen öğretmenlerin feryadına kulak verin. Gençlerin umutlarına seyirci kalmak, sadece bireysel değil, toplumsal bir adaletsizliktir. Gençlerimizin umudu olun” şeklinde bir çağrı yaptı. Erol, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Gençlerin umutlarını görmezden gelen bu sessizlik artık son bulmalı” diyen Erol, öğretmen atamalarındaki yetersizliği ve plansız eğitim politikalarının gençlerin hayallerini zora soktuğunu belirtti. Ayrıca, kontrolsüz bir şekilde açılan eğitim fakülteleri ve artırılan kontenjanların sorunun temel nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.

ATOMANMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖNEMİ

Erol, atanamayan öğretmenlerin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, Türkiye’nin geleceğine yön verecek nitelikli bireyler olduğunu vurguladı. “Bu gençlerimiz, yıllarını eğitim alarak geçirmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen idealist öğretmen adaylarıdır. Onlara sırt çevirmek, yalnızca bireyleri değil, ülkemizin geleceğini göz ardı etmektir” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Erol, öğretmen eksikliğinin özellikle kırsal bölgelerde etkili bir hale geldiğine dikkat çekerek, atama bekleyen öğretmenlerin bu açığı kapatmaya hazır olduğunu dile getirdi. Eğitimin kalitesinin yalnızca müfredatla sağlanamayacağını, öğretmen kadrolarının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Genç öğretmen adaylarının, görev aşkıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmaya istekli olduğunu söylerken, iktidara şu çağrıda bulundu: “Devletin görevi, bu genç potansiyeli değerlendirmektir. Atama bekleyen öğretmenlerin feryadına kulak verin. Gençlerin umutlarına seyirci kalmak, sadece bireysel değil, toplumsal bir adaletsizliktir. Gençlerimizin umudu olun.”