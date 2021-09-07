CHP heyeti, Barzani ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Barzani ile görüşme yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erbil’de Barzani ile görüşme yapıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Kuzey Irak’a çalışma ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Erbil’de Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

eyet, Erbil’de dün Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken bu ziyaretin yeni bir başlangıç olduğu vurgulandı. CHP heyeti görüşmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) hakkında bilgi verdi.

CHP heyeti ayrıca Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi.

Salıcı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yüzünü Kerkük, Türkmen ve Türkmenlerin yaşadıkları sorunlara çevirebilmesi için burada olduklarını aktardı.

Salıcı, Irak’ın istikrarı, Türkmenlerin huzur bulması, diğer toplumsal kesimler Arap ve Kürtlerin bir arada yaşaması için ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi. CHP heyetini Kerkük’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Turan da Irak’taki siyasi, ekonomik ve güvenlik konularını görüştüklerini ifade etti.