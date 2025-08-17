Chp Heyeti, Depremzedeleri Ziyaret Etti

ZİYARET DEPREM SONRASI YAPILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Aytekin’e bu ziyaretlerde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı eşlik etti. Deprem sonrası hem merkezde hem de kırsal alanlarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Aytekin, “Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala artçıları süren depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda bina hasar aldı.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Aytekin, milletvekili, belediye başkanları ve ilçe başkanı ile birlikte ilçe merkezi ve köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti. Çeşitli binalarda devam eden yıkım işlemlerini de incelediklerini aktaran Aytekin, “Sındırgı’da yaşayan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

DEPREM SONRASINDAKİ FAALİYETLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde, Kaymakamlık binasının karşısındaki 4 katlı bina yıkıldı. İki kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başarırken, dört kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında yer alan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.