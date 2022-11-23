CHP heyeti, Düzce’ye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, ihtiyaçları görüp karşılamak üzere 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce’ye gidiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan heyet, Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemek için Düzce’ye gidiyor.

CHP Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker’den oluşan CHP heyeti, depremin yaşandığı Düzce’ye gitmek üzere yola çıktı.