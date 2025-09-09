CHP Heyeti, Kuruluş Yıl Dönümündeydi

CHP HEYETİ KABİRLERİ ZİYARET ETTİ

CHP heyeti, partinin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle önceki genel başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ile Necdet Calp ve Cezmi Kartay’ın mezarlarını ziyaret ediyor. Yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, beraberindeki heyetle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’nda Ecevit ve Baykal’ın kabirlerine, Cebeci Asri Mezarlığı’nda ise Necdet Calp’in mezarına çelenk bıraktı.

YÜCEL’İN AÇIKLAMALARI

Yücel, ziyaretlerinin sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, CHP’nin baskı altında olduğunu öne sürerek, “Sizlerin verdiği mücadeleden güç alarak, CHP’nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden köklerini aldığını unutmayarak, bu ülkeye, demokrasi mücadelemize, siyaset dünyamıza kattıklarınızdan güç alarak, Cumhuriyet Halk Partimizi ilk seçimde iktidar yapacağımıza size söz veriyoruz. Bu saldırıları demokrasiye ve hukuka bağlı kalarak bertaraf edeceğimize söz veriyoruz. CHP, bu ülkede demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her zaman teminatı olmuştur.” dedi. Yücel, ziyaret ettikleri kişilerin kendilerine emanet ettiği CHP’yi iktidar yaparak, onların mücadelesini başarıya ulaştıracaklarını da belirtti. “Mekanınız cennet olsun.” ifadesini kullandı.

CEZMİ KARTAY’IN MEZARI ZİYARET EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve beraberindeki heyet, ayrıca Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Cezmi Kartay’ın mezarını da ziyaret etti. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri ziyaretle geçmişe saygı duruşunda bulundular.