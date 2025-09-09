Chp Heyeti, Kuruluş Yılında Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP HEYETİ KABİRLERİ ZİYARET ETTİ

CHP heyeti, partinin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle önceki genel başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ile Necdet Calp ve Cezmi Kartay’ın mezarlarını ziyaret etti. Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, beraberindeki heyetle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’ndaki Ecevit ve Baykal’ın kabirlerine, ayrıca Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Necdet Calp’in mezarına çelenk bıraktı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VURGUSU

Ziyaretin ardından yeni bir açıklama yapan Yücel, CHP’nin saldırı altında olduğunu savunarak, “Sizlerin verdiği mücadeleden güç alarak, CHP’nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden köklerini aldığını unutmayarak, bu ülkeye, demokrasi mücadelemize, siyaset dünyamıza kattıklarınızdan güç alarak, Cumhuriyet Halk Partimizi ilk seçimde iktidar yapacağımıza size söz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Demokrasi ve hukuka bağlı kalarak saldırıları bertaraf edeceklerine dair söz veren Yücel, “CHP, bu ülkede demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her zaman teminatı olmuştur” dedi.

CİHAT YOLA DEVAM

Yücel, “Sizlerin bize emaneti olan CHP’yi iktidar yaparak yattığınız yerde incinmemeniz için ve mücadelenizi başarıya kavuşturarak, taçlandırarak bu mücadeleyi sonuçlandıracağız. Mekanınız cennet olsun” şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Cezmi Kartay’ın mezarını ziyaret ederek onurlandırdı.