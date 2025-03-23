CHP Heyetinden İBB’de Özel Ziyaret

DEM PARTİ HEYETİNDEN ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan liderliğindeki DEM Parti heyeti, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Saraçhane’deki İBB merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında kameraların önüne geçen her iki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a dair yöneltilen sorular dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Mansur Yavaş, önceki gün İmamoğlu’na destek vermek amacıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullandı. Yavaş, Şırnak’taki Nevruz kutlamalarını işaret ederek, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözler, Özgür Özel’in yanıtı ile birleştiğinde önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Özel, Yavaş’ın sözlerine ilişkin, “Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır” diyerek bu durumu özetledi.